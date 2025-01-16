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    大新竹首座輪狀車場 竹北白地動土

    竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造Pump Track輪狀車場域，昨天舉行動土典禮，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

    竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造Pump Track輪狀車場域，昨天舉行動土典禮，預計今年中完工。 （記者廖雪茹攝）

    2025/01/16 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕大新竹首座專業輪狀車練習場落腳竹北白地。新竹縣竹北市公所為了均衡發展振興西區，斥資二千三百萬餘元，選定白地里集會所後方公園，打造全齡友善、擁有起伏多變賽道的Pump Track輪狀車場域，預計今年中完工，動運愛好者躍躍欲試。

    賽道起伏多變 全齡使用

    竹北市繼新社兒十五樹網公園後，再次選定西區打造特色公園，Pump Track公園動土典禮昨在寒風中熱鬧舉行，竹北市長鄭朝方、副議長王炳漢以及代表會主席林啟賢、多位代表和里長出席。

    鄭朝方表示，不同於過往專注於兒童遊戲場規劃，此次進一步提升公園的多功能性與服務品質。這座大新竹首座專業運動型場域Pump Track公園，大朋友、小朋友都能享受競速騎行的樂趣，還設計汽機車停放區、景觀公廁及街道家具，結合緊鄰的白地集會所、籃球場等設施，成為西區高質感的大型綜合活動園區。

    建築師指出，Pump Track運動場域規劃由一定角度的波浪道和傾斜轉彎組成，自行車、平衡車、滑板等任何輪狀運動器材都能使用。起伏多變的賽道，最大高低差一．五公尺，總賽道長度三一八公尺。

    鄭朝方並預告，蓮花、尚義、崇義等地的公園優化計畫也將啟動，敬請市民見證西區的新蛻變。

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市公所選定白地里集會所後方公園，將打造全齡友善的Pump Track輪狀車場域。 （記者廖雪茹攝）

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