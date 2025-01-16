邱臣遠又出國 議員批無心市政

2025/01/16 05:30

年節將屆 例行性工作未做好 卻前往帛琉參加總統就職 被質疑毫無正當性

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市代理市長邱臣遠昨天出國，前往帛琉參加總統惠恕仁就職典禮，因年關將屆，加上高虹安涉貪污案遭停職，民進黨議員曾資程批邱臣遠竟然能放下市政工作，完全不在乎社會觀感與市民感受，並質疑邱去帛琉跟市政工作推動有什麼關係？以代理市長身份參加友邦總統就職，毫無正當性。

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市府：帛琉艾萊州為竹市姊妹市

市府表示，帛琉是我國重要邦交國，帛琉艾萊州也與新竹市締結為姊妹市，雙方在醫療、農業、漁業及觀光等領域有深厚的交流與合作，市長與外交部代表團一同前往，預計今晚返國，除祝賀惠恕仁就職也致贈新竹市禮品，推廣竹市產業。

曾資程指出，市府重要三長當中，市長停職、副市長出國，常常是秘書長一人獨撐，跨局處協調整合機制失靈，交通堵塞問題改善了嗎？市容景觀髒亂環境有解決了嗎？左岸照明、公廁供水設備故障修好了嗎？例行性的工作都做不好，更遑論城市願景重大建設擘劃。他說，邱臣遠整天瞎忙爽出國，對得起市民嗎？

議員鄭美娟指出，年節將至，邱臣遠出國，正印證市民對邱臣遠愛出國的刻板印象。究竟是邱臣遠愛出國、還是被出國？

鄭美娟並表示，從市府辦一級主管尾牙活動，本應該由邱臣遠勉勵一級主管，卻安排為高虹安慶生、且對一級主管喊話交代市政，根本是替高虹安的選舉佈局。

春安展開前出國 突顯代理市長無實權

議員林盈徹也說，邱臣遠無民意基礎，代理後第一個農曆春節，春安工作即將展開前出國，突顯代理市長既無實權、也無心市政，展露民眾黨寄生公部門典型，邱臣選只想享受身分光環，當個跑攤市長。

議員劉崇顯表示，市府施政滿意度跌破四成，邱此時丟下市政出國，只會讓市民對市府的信任感雪上加霜。

議員劉康彥與劉彥伶也說，正值議會臨時會，邱臣遠出國，對市政推動無助益，更安排高虹安出席各種市府尾牙聯誼活動，明顯是政治選舉考量，心中早已無市民，更讓市政持續停滯虛耗。

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