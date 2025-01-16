封閉4年 造橋老人文康中心拆除重建

耐震不足閒置，造橋鄉老人文康中心拆除重建，昨天動土，預計一年半完工。 （記者蔡政珉攝）

2025/01/16 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉老人文康中心因耐震係數不足，公所基於長者使用安全，已經封閉閒置約四年，經鄉長徐連斌與代表會溝通後，獲得代表會支持拆除重建，工程總經費四千六百四十萬元，昨天動土，預計一年半完工。

兩樓無障礙綠建築 每層最多容納200人

造橋鄉老人文康中心拆除重建工程，昨由徐連斌及縣長鍾東錦、議長李文斌、議員廖秀紅等人共同持鏟動土。徐連斌說，造橋鄉老人文康中心位在大西村，而大西村為造橋鄉人口最多、最密集之村，過去常見許多長輩們在此聊天歡聚，但建築物耐震係數不足，公所基於長輩活動使用安全，封閉閒置約四年，他上任後力推重建，感謝代表會的全力支持。

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徐連斌說明，新建的造橋鄉老人文康中心為一棟二層樓的無障礙綠建築，一層可容納一百五十至兩百人，內部以大跨度空間符合需求，有助於未來使用者按需求區劃或調整空間，外部將以「造橋」地名由來「登雲橋」的橋梁意象，連結建築物兩個主要空間，並以油桐花外牆拼花凸顯地方特色，搭配活潑、鮮明顏色塗料，展現活力。

鍾東錦表示，造橋鄉老人文康中心竣工啟用之後，不管是要唱歌、跳舞、運動都能滿足長輩們的需求，未來也會請縣府社會處、衛生局多加協助地方規劃、推動更多促進長輩健康的活動。

春節敬老禮金今發放 小心防詐

另外，鍾東錦提醒長輩，苗栗縣春節敬老禮金將於今日發放，由十八鄉鎮市公所直接匯款至指定帳戶，切勿隨便聽信詐騙集團的電話通知，應提高警覺小心防詐，祝福長輩們健康平安，佳節愉快。

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