醫療外交 小港醫院副院長馮明珠推動越南吞障中心

小港醫院副院長馮明珠（中）率團赴越南協助成立東南亞首座吞嚥障礙中心，將台灣醫療的專業與溫度帶到越南。（小港醫院提供）

2025/01/15 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄醫學大學經營的高雄市立小港醫院近期攜手越南一七五軍醫院，為東南亞首座吞嚥障礙中心揭牌，幕後推手是小港醫院副院長馮明珠，她先是在國內推動咀嚼吞嚥政策，更將理念傳遞到越南，用醫療創造外交奇蹟。

馮明珠是國內少數護理師出身的市立醫院女性副院長，她說，父親在她年幼時因車禍意外過世，從小體會沒有資源的無助，讓她立志成為能助人的好護士。她也憑藉多年累積的專業與對健康平等的堅定信念，改變了政府的政策，不只是台灣咀嚼吞嚥政策翻轉的推手，更將健康平權的理念傳遞到越南。

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憶及二○一八年成立台灣第一座咀嚼吞嚥機能重建中心，馮明珠說，這一路走來並不輕鬆，在缺乏資源、人才與政策支持下，一度在黑暗中摸索，在四處奔波努力下，除了讓許多個案重拾由口進食的樂趣，也將咀吞的「治療」工作提早到「預防」階段，進入社區主動篩檢。

馮明珠強調，團隊的目標是要「不分國界讓每個人都能享用美食到生命最後一刻」，因此在二○二二年與越南一七五軍醫院首度接觸後，越南也正面臨高齡化社會的人口結構挑戰，於是提出超前部署設立咀嚼吞嚥中心的建議。

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