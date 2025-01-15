為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    永安濕地中毒黑琵康復 原地繫放

    中毒康復的黑琵「興達一號」，昨天上午在永安濕地原地衛星繫放，重返大自然。（台電提供）

    中毒康復的黑琵「興達一號」，昨天上午在永安濕地原地衛星繫放，重返大自然。（台電提供）

    2025/01/15 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕一隻疑似肉毒桿菌中毒的小黑面琵鷺，上個月在高雄永安濕地被台電興達發電廠生態專員發現，送往農業部急救站治療，命名為「興達一號」，昨天上午原地衛星繫放，重返大自然。

    興達發電廠表示，保育專員鄭詩柔上個月十九日在永安鹽田株式會社前，救援一隻疑肉毒桿菌中毒的小黑琵，隨即送往農業部野生動物急救站治療，編號W10、命名為「興達一號」。

    由於「興達一號」已康復，台南鳥會及屏科大協助配戴衛星發報器，昨天上午在永安濕地原地進行衛星繫放，重返大自然。

    台電表示，興達電廠致力於濕地經營及保育水鳥工作，永安濕地黑面琵鷺已從十二年前的一○二隻，增加到四二七隻。

    生多所急救站研究員、獸醫師詹芳澤指出，過往黑面琵鷺發生肉毒桿菌毒素中毒事件，多發生於台灣西南沿海濕地，常發生於雨水較少的冬季，黑琵因誤食中毒的魚、蝦、貝類導致間接性中毒，毒素讓運動神經傳導受阻，死亡率極高。由於台電生態專員的專業度和警覺性，在第一時間將中毒的黑面琵鷺送往生多所急救站醫治，救回寶貴性命。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播