永安濕地中毒黑琵康復 原地繫放

中毒康復的黑琵「興達一號」，昨天上午在永安濕地原地衛星繫放，重返大自然。（台電提供）

2025/01/15 05:30

〔記者蘇福男／高雄報導〕一隻疑似肉毒桿菌中毒的小黑面琵鷺，上個月在高雄永安濕地被台電興達發電廠生態專員發現，送往農業部急救站治療，命名為「興達一號」，昨天上午原地衛星繫放，重返大自然。

興達發電廠表示，保育專員鄭詩柔上個月十九日在永安鹽田株式會社前，救援一隻疑肉毒桿菌中毒的小黑琵，隨即送往農業部野生動物急救站治療，編號W10、命名為「興達一號」。

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由於「興達一號」已康復，台南鳥會及屏科大協助配戴衛星發報器，昨天上午在永安濕地原地進行衛星繫放，重返大自然。

台電表示，興達電廠致力於濕地經營及保育水鳥工作，永安濕地黑面琵鷺已從十二年前的一○二隻，增加到四二七隻。

生多所急救站研究員、獸醫師詹芳澤指出，過往黑面琵鷺發生肉毒桿菌毒素中毒事件，多發生於台灣西南沿海濕地，常發生於雨水較少的冬季，黑琵因誤食中毒的魚、蝦、貝類導致間接性中毒，毒素讓運動神經傳導受阻，死亡率極高。由於台電生態專員的專業度和警覺性，在第一時間將中毒的黑面琵鷺送往生多所急救站醫治，救回寶貴性命。

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