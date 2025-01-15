列台積電擴廠備用地 高雄白埔園區今年完成報編

2025/01/15 05:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市政府規劃北高雄兩處新的產業園區有進展，其中，白埔產業園區預計今年第二至第三季完成報編，明年公共工程與廠商廠房同步施工，一旦台積電需要擴廠，可望成為預備用地。

位於岡山與橋頭交界、省道台一線旁的台糖白埔農場，面積逾八十八公頃，市府為推動半導體Ｓ廊帶，提出白埔產業園區環評案。去年十一月底，環境部召開第二次初審會議，市府提出樹木移補植規劃後，環委建議通過初審。

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台積電P4、P5廠前天進行環評初審，將補正再審，網路社團「高雄好過日」指出，楠梓園區之後的預備用地，就是白埔產業園區，預計今年完成園區設置，明年公共工程與廠商同步施工。若台積電想在P4、P5後繼續擴廠，立即有地可用。

根據白埔產業園區環評書，扣除公設與公園綠地後，可提供逾五十三公頃建廠空間，推估可建三至四座晶圓廠。

對此，經發局表示，白埔產業園區相關文件已送交國土署、環境部及經濟部，預計今年第二至第三季，能完成整體園區報編程序，將引進半導體、創新科技及資訊等潛力產業。

此外，另一處位於岡山、阿蓮區交界處的北高雄產業園區，主要針對金屬加工等傳統產業設廠需求，土地已經滿租，園區公共工程預計二○二七年中完工。

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