高雄春節計程車 1/24起加收50元

2025/01/15 05:30

至2/2加成收費10天 民眾依跳表金額支付車資

〔記者黃良傑／高雄報導〕農曆春節即將到來，高市交通局表示，今年高雄市計程車春節加成收費，自一月廿四日至二月二日共十天，除原日、夜間運價（深夜十一點至凌晨六點加二成）計費外，每趟次再加收五十元，由於計費表已經納有春節加成功能，民眾依跳表金額支付車資，不需再額外加付五十元。

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司機喊價不依跳表 可檢舉

交通局表示，為體恤計程車司機農曆春節期間持續提供服務的辛勞，高雄市春節期間計程車運價加成實施期間，將自一月廿四日凌晨零時到二月二日夜間十二時止，共計十天。

交通局也會製作春節期間運價加成貼紙，免費贈送高雄市計程車相關公（工、協）會及合作社等，協助發送司機張貼，藉此擴大宣導春節運價加成相關資訊。

交通局說，搭乘計程車時司機依規定按表收費，民眾下車前可向司機索取乘車證明，保障自身安全及權益，如有遇見司機用喊價方式而未依跳表收費，可記下搭乘的時間、地點，以及車號、司機姓名等向交通局申訴，檢舉電話為（○七）二二二六八一六，一旦查證屬實，將依公路法裁處九千元至九萬元罰鍰。

交通局呼籲，春節期間民眾有返鄉、探訪親朋好友，或旅遊踏青等外出需求，計程車司機切勿為了賺取更多車資向民眾違法喊價，一旦被查獲重罰將得不償失；春節期間各商圈與景點將湧入大量人車，請民眾優先考慮搭乘大眾運輸前往，以免塞在車陣中壞了興致，尤其親友相聚，切勿酒後駕車。

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