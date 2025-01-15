故宮南院「動物派對」門票 19日換春聯

2025/01/15 05:30

〔記者林宜樟／嘉義報導〕迎接農曆春節，有如動物派對的故宮南院特展「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」即日起開展，十七日下午二點規劃策展人導覽及專題講座，導賞動物在書畫中的形象與意涵，十九日下午二點「小龍納百福—迎春書法揮毫」，邀請饒嘉博等六位書法老師揮毫，民眾憑門票兌換春聯。

策展人、故宮書畫文獻處助理研究員方令光說，特展共廿六組件書畫精品展出至四月十三日，大多數展件首次在南院亮相，觀賞展覽就是⼀種解碼的過程，解開動物形象所蘊藏的前人智慧。

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展件中，包括張善孖、張大千兄弟分別畫虎與龍馬象等神獸的經典作品，唐代書法家懷素「自敘帖」中「奔蛇走虺（音同悔，蜥蜴之屬）」等句，則是以自然物象來形容懷素的草書有圓勁、連綿及變化之美。

春節期間，民眾於元月廿八日至卅一日購票入院參觀贈紅包，元月廿九日至二月二日憑票完成線上任務，獲贈文物造型徽章，二月八日至九日憑票兌換蹓蹓蛇小提燈；元月卅日創意春聯教學、卅一日加一吉他表演、二月一日「春雨 Feat.現點現做的慶慶」表演、二日特技Show、九日提燈組裝教學，十二日元宵節當天開放免費參觀。

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