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    頂湖茶區低溫結霜 專家︰可降病蟲害

    嘉義縣阿里山鄉樂野村頂湖的茶園結霜，白茫茫一片。（簡坤瑩提供）

    嘉義縣阿里山鄉樂野村頂湖的茶園結霜，白茫茫一片。（簡坤瑩提供）

    2025/01/15 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕冷氣團一波接一波，嘉義縣阿里山鄉樂野村頂湖聚落茶區前天凌晨氣溫降至零度以下，露水結成霜，茶園被白霜覆蓋，出現滿園雪白的美麗景致。農業部茶及飲料作物改良場場長蘇宗振指出，目前正值茶樹休眠期，結霜反而是老天爺給茶農的新年禮，低溫可以抑制病蟲繁衍，病蟲害相對降低，也減少許多防治工作與成本，算是及時霜。

    蘇宗振說，這幾波低溫，海拔一千五百公尺以上茶園都有可能出現結霜現象。目前值茶樹休眠期，不致於對茶葉造成危害，因為土溫相對較高，茶園表層結霜待日出融化後，會產生物理性變化，土壤孔隙增大，有利於根部呼吸與根系發展，可充分吸收水份與養份，再供應給新茶芽，管理得當，茶葉品質會更好。

    前阿里山鄉代表會主席葉秋源表示，頂湖海拔一六八○公尺，盆地地形加上北邊有高山擋住強烈東北風，凝聚露水，只要氣溫降至零度以下很容易結霜，此時茶樹尚未長出嫩葉，結霜對茶樹有利無弊。

    茶農簡坤瑩說，霜的比重大於雪，若是在茶樹吐新芽時結霜，嫩葉會瞬間熟成，太陽出來後被烤焦，心血就白費。目前剛採收完冬茶，茶樹還在休眠期，都是老葉不怕結霜，反而是地表結霜融化後，讓土壤更鬆軟，對茶樹根系發展助益很大，春茶品質可期。

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