阿里山公路梅花、山櫻綻放 紅白爭艷

阿里山公路沿途山櫻花綻開。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/15 05:30

梅山公園三千株梅花 半數花開八成 預估賞花期到春節

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕冷氣團助攻，各地梅花相繼進入爆開期，嘉義縣阿里山公路從觸口至隙頂路段行道樹梅花綻放，滿樹雪白相當耀眼，沿途山櫻花也接近滿開，出現紅白爭艷美不勝收的花況；全國十大經典賞梅景點之一的嘉縣梅山公園，三千株梅花約半數花開八成，宣告梅花季正式展開，預計到農曆春節都是最佳觀賞期，民眾可安排賞梅走春。

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觸口至隙頂段 耀眼雪白

「阿里山達人」黃源明說，幾波冷氣團帶來低溫和水氣催化下，阿里山公路觸口至隙頂路段，梅花花況不錯，遠看整棵雪白，令人目不暇給，吸引遊客拍照打卡。由於阿里山公路車流量大，可供停車空間有限，提醒遊客要賞景拍照，務必將車輛停在安全的路旁，再徒步靠近，以免發生危險。

往年這個季節，阿里山公路山櫻花與河津櫻都已進入盛開階段，可能受到去年多次風災與連續降雨的肆虐影響，今年花期延後，花況較稀疏，仍可見梅花與山櫻花、河津櫻相互爭艷，又以四十九．四公里處的景致最為美麗。

河津櫻 估春節期間爆開

黃源明說，目前阿里山鄉公所旁迷糊步道、奮起湖中和國小的河津櫻開花都約三、四成，梅山鄉太和村樟樹湖「櫻穀王」與番路鄉隙頂天元宮河津櫻則不到三成，這幾個河津櫻賞花熱區，預計農曆春節假期都會進入爆開期。

梅山公園依山勢闢建，占地六公頃，遍植約三千株梅花，目前約半數花開八成，滿樹白色花序宛若被白雪覆蓋，相當漂亮，花季預計為期十五至二十天 ，只要沒有下大雨打落花苞，農曆春節花況仍佳，適合來此賞梅走春。

阿里山公路梅花盛開中。（記者蔡宗勳攝）

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