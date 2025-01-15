虎尾公安立體停車場 25日起收費

虎尾公安立體停車場有別傳統立體停車場，外觀輕巧清透。（記者黃淑莉攝）

2025/01/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斥資六．三八億元興建的虎尾公安立體停車場昨天竣工啟用，共計有二九六席汽車停車位、卅席機車停車位。虎尾鎮長林嘉弘指出，公安停車場啟用不僅解決虎尾市區停車問題，更能帶動地方觀光和商業發展，廿五日起開始收費。

解決市區停車問題 商場6月啟用

虎尾市區停車不足，雲林縣府盤點合適用地後，將位在雲林布袋戲館後方公安路與復興路口原平面停車場改建為立體停車場，並向公路局申請停車場前瞻計畫，獲中央補助一億二二三六萬元。

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縣長張麗善表示，原計畫為地上一、二層樓約一百個停車位，考量位處虎尾鬧區地價貴及未來地方發展需求，縣府再自籌五億一六二八萬元，共計投入六億三八六四萬元，擴大停車場規模為地下一層、地上六層，其中一、二樓為商場及餐廳，地下一樓及地上三至六樓為停車場。

公安立體停車場昨天啟用，地方各級民代與會見證，立委丁學忠、議長黃凱都指出，這座停車場除提升虎尾停車量能，商場進駐多目標使用，有助帶動地方觀光和經濟發展。

縣府交通工務局長汪令堯說，公安停車場即日起至廿四日試營運全場免費停車，廿五日起開始收費營運，汽車每小時卅元，平日十二小時上限一五○元，假日十二小時上限二○○元，也提供一○○席月租車位，每月二四○○元，並優惠卅名里民月租車位，每月二二○○元；商場預計六月啟用。

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