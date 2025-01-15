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    培育台語家庭計畫 雲林祭獎勵金

    興華國小推動台語教學，透過闖關遊戲讓小朋友用台語說出各種水果名字。 （記者黃淑莉攝）

    興華國小推動台語教學，透過闖關遊戲讓小朋友用台語說出各種水果名字。 （記者黃淑莉攝）

    2025/01/15 05:30

    同一家中兩代以上家人 完成培訓課程並通過認定 可獲500、1200元

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕鼓勵國人學習及傳承台語，雲林縣昨天啟動「培育台語家庭計畫」，透過答嘴鼓、唱童謠、台語故事分享等有趣且實用課程，提升家庭成員的台語能力與文化認同，只要完成培訓課程並通過認定即可獲得獎勵金，學習家庭五○○元、文化家庭一二○○元。

    學答嘴鼓、唱童謠 提升母語能力

    雲縣府文化觀光處指出，台語是台灣的重要文化資產，不只承載了歷史記憶，也反映展現台灣多元文化風貌，台語是很美麗的語言，隨著時代變遷、語言政策影響，許多年輕人不會講、聽不懂台語，面臨傳承危機。

    文觀處長陳璧君表示，文化部調查資料顯示，目前能說台語的年輕人口已不足三成，家庭是母語扎根的最佳場域，只要家長願意用台語與孩子對話，母語就能自然傳承，為了挽救母語傳承，文化部推出「培育台語家庭」計畫，希望透過家庭力量，從生活中潛移默化讓台語再度融入日常生活，大人小孩一起說台語。

    文化部調查 能說台語年輕人不足3成

    陳璧君說，雲林縣培育台語家庭計畫，推動與台灣悅讀人教育發展協會合作，為滿足不同家庭的需求，台語家庭培育計畫設計兩種參與模式，不會說的「台語學習家庭」、會聽說的「台語文化家庭」，只要是同一家庭兩代以上的家人，可上文化部指定網站登錄，參加課程集點，累計達廿點，並通過檢定，即可獲台語獎勵金。

    參與家庭有機會獲活動禮包

    文觀處表示，參與家庭有機會獲得活動禮包，裡面有台語圖書兩冊，發放地點在全縣公共圖書館、社區、學校及微冊角落，另外圖書館也將規劃開課場地，聘請專業講師進行互動教學，因材施教提升學習樂趣及效果，相關活動訊息可上文化部官網查詢，或關注「阮兜講台語真係珍趣味」粉絲專頁。

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