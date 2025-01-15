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    《屏東》小英前總統老家 名家揮毫「歲月靜好」

    小英前總統老家枋山鄉楓港村過年前送春聯今年持續舉辦，邀請名家在祖厝前揮毫。（記者蔡宗憲攝）

    小英前總統老家枋山鄉楓港村過年前送春聯今年持續舉辦，邀請名家在祖厝前揮毫。（記者蔡宗憲攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣枋山鄉楓港村是前總統蔡英文故鄉，當地鄉親八年前為了力挺小英，邀請書法名家蔡豐吉等人在小英祖厝前揮毫送春聯，小英總統去年卸任，故鄉送春聯活動今年持續舉辦，展現濃厚的地方情感。

    小英前總統的侄子蔡義豐說，蔡英文祖厝今年新命名為「英House，楓港民主驛站」，象徵民主傳承與連結未來，「英」彰顯蔡前總統個人特色；「楓港」展現對地方的認同；「民主驛站」則傳遞蔡前總統對民主價值的堅持；「House」融入國際化與現代感，凸顯其任內開拓全球舞台的視野與包容開放理念。

    該驛站由蔡義豐擔任執行長，他說，今年贈送春聯主題「歲月靜好」，邀請書法家蔡豐吉執筆，並請來書法名家江景榮、吳麗泰、黃俊雄，羅燕雀、許鈺珮、陳學儀、王秀雲、范筱薇、林世發等出席揮毫，將「歲月靜好」的祝福化作墨香四溢的藝術作品，讓每一幅春聯都帶著美好喜悅，分享給大家。

    蔡義豐表示，「英House，楓港民主驛站」不僅呈現前總統蔡英文祖厝的新面貌，還是一座文化地標，承載個人、地方與民主的共同記憶，未來將持續凝聚地方情感，傳承台灣民主精神。

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