《屏東》民力移除綠鬣蜥 屏縣再辦5場訓練

屏東縣首場移除綠鬣蜥教育訓練課程，講師指導學員如何以套索捕捉。（記者羅欣貞攝）

2025/01/15 05:30

捕捉數量全國第一 首場150人不到5分鐘額滿

記者羅欣貞／專題報導

外來種綠鬣蜥肆虐多年抓不勝抓，今年中央政府以「懸賞」方式擴大民眾參與，捕捉數量全國第一的屏東縣，為此開辦移除教育訓練課程，首場訓練限一百五十人報名，不到五分鐘就額滿，屏縣府因應民間強烈需求，決定再開辦五場，擴大捕捉量能。

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6年累計捕捉超過12萬隻

屏東縣自二○一九年起，綠鬣蜥捕捉移除數量每年均為全國之冠，二○二四年更逾四．四萬隻，創下新高，六年累計捕捉超過十二萬隻。縣府農業處長鄭永裕說，縣府除委託廠商捕捉，並透過捕捉綠鬣蜥兌換農產品獎勵措施，鼓勵一般民眾投入移除工作，捕捉數量不斷增加。

縣府統計，每年民眾捕捉綠鬣蜥數量佔總量三分之一到二分之一，今年林業保育署新措施是鼓勵民眾受訓後投人移除工作，並給予成蜥每隻兩百五十元、吻肛長未達三十公分每隻一百元獎勵，可提供現金或等值禮券或農產品。

屏縣4入侵族群 分布4個區域

屏東縣去年底首場訓練課程，邀請台灣爬行類動物保育協會秘書長徐偉傑及專家蔡世彬擔任講師，指導民眾綠鬣蜥移除的專業知識及技能。

蔡世彬表示，綠鬣蜥在台灣多點入侵，屏東縣至少有四個入侵族群，主要分布在九如、竹田、萬丹、潮州等區域，全台到底有多少綠鬣蜥？因分布不均、且監測成本過高而很難估算，政府應將量能放在移除工作上。

綠鬣蜥啃食農作造成農損，萬丹鄉李姓農民無奈表示，現在進入紅豆產期，豆農須坐在田裡守著，因為就算申請補助架設圍網，綠鬣蜥還是會爬過圍網跑到紅豆田裡啃光嫩葉。

採多管齊下 擴大移除覆蓋率

外界曾有不少聲音建議採用「生物防治法」阻止綠鬣蜥繁殖，屏縣農業處長鄭永裕表示，經專家研究後，認為此舉可能影響到野外其他物種，還需從長計議，現行仍以人工捕捉移除方式為主。

縣府表示，綠鬣蜥性喜水，只要有溪流就容易見到牠，縣府將動員縣內十處熱區溪流的河川巡守隊志工參與，在受訓後加入移除綠鬣蜥行列，透過多管齊下，擴大移除量能覆蓋率，降低綠鬣蜥對生態及農作的危害。

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