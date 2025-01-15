《台東》大型家具別亂丟 預約清潔隊代運

部分民眾將大型家具棄置海邊等偏僻場所，但春節前大掃除期間只要向清潔隊登記，即可代為清運。（記者黃明堂攝）

2025/01/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕家戶春節前大掃除，可能有廢沙發、桌椅、櫥櫃、床墊、床架等巨大垃圾，不少人隨意棄置溪床、海邊等偏僻地點。台東縣環保局指出，大掃除期間，鄉鎮市公所清潔隊多會提供大型廢棄家具清運服務，可事前向各公所清潔隊查詢相關資訊預約登記，否則經查獲違法棄置，依「廢棄物清理法」可罰款一千兩百到六千元，如情節重大涉及同法刑罰規定者可移送法辦。

以台東市為例，家戶大型家具清運服務即日起至一月十七日免收費，市民可將家具送到指定地點，若需要協助清運，請撥打台東市清潔隊專線：三二二五九三登記，每戶僅限登記一次。若需要第二次清運，將收取費用。為提高清運效率，今年分五個區域清運，登記時間即日起至十七日下午五點截止，清運時間至一月廿四日，逾期不受理，而公務機關及營利事業的廢棄物仍須過磅收費。

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環保局指出，鄉親清除家裡大型廢棄家具時，務必配合當地公所清潔人車的清運作業，如有清運疑問，請撥當地公所設置的預約或諮詢電話洽詢，切勿擅自將廢棄物搬出堆在道路旁、人行道、公共場所、未經核可堆置的土地，更不可有不法棄置廢棄物的行為，環保局除執行稽查外，並配合架設縮時攝影設備加強蒐證。

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