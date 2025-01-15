《台東》培力就業3據點 春遊縱谷好所在

台東鹿野是紅烏龍故鄉，「鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社」在春節期間，合作社將帶領遊客漫遊茶鄉，講述鹿野茶金的故事。（記者黃明堂攝）

2025/01/15 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕勞動部高屏澎東分署推動多元培力就業計畫，透過協助發展特色產業，創造在地就業機會，也營造出套裝旅遊據點。農曆春節即將來臨，推薦三個台東多元培力計畫單位，讓民眾感受道地的台東風情。

池上稻米原鄉館 可預約農村導覽

萬安社區採用自然農法栽種稻米，社區發展協會以「稻米原鄉館」為平台，推廣小農自產自銷的優質米與各式農產如菜脯、醃梅子等。協會透過培力就業計畫，吸引青年投入產業，透過農村文化解說、農事體驗等活動，讓訪客用五感體驗農村生活。今年春節，可預約農村導覽，乘坐鐵牛車穿梭伯朗大道，欣賞金黃色稻浪，享用特色碗公餐、米珍珠奶茶與酥脆鍋巴，深刻體會農村生活的美好，了解更多資訊請至官網「池上稻米原鄉館」。

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紅烏龍合作社 帶領遊客漫遊茶鄉

鹿野高台的「有限責任台東鹿野紅烏龍茶暨茶葉生產合作社」結合老農與青農，春節期間將帶領遊客漫遊茶鄉，細細講述鹿野茶金的故事，並在龍田大草原品嚐香醇紅烏龍。此外，推出多款紅烏龍創意產品，如茶餅、茶麵、核桃糕等，並有經典紅烏龍茶禮盒包括金萱、大葉烏龍、沁玉與武夷四款特色茶，有興趣的民眾請至官網「紅烏龍合作社」。

布拉谷合作社 探索部落特色景點

延平鄉以布農族為主的「有限責任台東縣原住民布拉谷果菜生產合作社」推廣健康、無毒的農特產，並帶領遊客探索部落特色景點，如全台唯一的聽裝加油站、一人郵局及布農家族門牌等趣味設施。為迎接新年，合作社推出炒樹豆茶包DIY，邀請遊客親手翻炒樹豆、製作茶包，享受滿室豆香的樂趣。預約活動請至官網「布拉谷嚴選農特產」。

高屏澎東分署長郭耿華表示，這三個計畫單位藉由創新與傳承，讓更多人看見台東在地多元文化與產業魅力，吸引青年返鄉參與，創造更美好的農村生活。春節走春，來一趟台東縱谷山線，體驗獨特的農村之美。

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