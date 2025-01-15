春節連假台南34處交通熱點 優勢警力疏導

南市交通警察大隊與大台南智慧交通中心透過橫向聯繫，以利春節交通維護順暢。（南市警局提供）

2025/01/15 05:30

交流道、高鐵及火車站、宮廟、景點及場館周邊 必要時交管

〔記者洪瑞琴／台南報導〕針對春節期間台南交通狀況，市警局昨天在市政會議專案報告，掌握春節期間返鄉（工作）車潮外，境內觀光景點眾多，將針對重點交流道、賣場、運輸站、祭祀廟宇、夜市及景點等三十四個處所，於周邊道路派遣疏導警力，即時掌握路況，必要時調整交通管制。

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交通大隊長洪國哲表示，今年春節連假自一月廿五日至二月二日長達九天，參酌去年春節連假狀況，預估這次連假每日交通尖峰狀況，於重要處所規劃交通疏導勤務，並與交通局、大台南智慧交通中心、公路局及高公局等機關共同執行各項交通管制。

事故迅速排除 恢復車流順暢

三十四處重點包括永康交流道、大灣交流道、仁德交流道、關廟交流道；高鐵台南站、台南火車、台南轉運站；好市多周邊，安南果菜市場；南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹿耳門天后宮、土城聖母廟、南區富貴南山；花園夜市、大東夜市；麻豆圓環、湯德章紀念公園（民生綠園）周邊、東門圓環；菁寮俗女村、河樂廣場、水交社文化園區、左鎮化石館、山上水道博物館、虎頭埤風景區、六甲落羽松、梅嶺風景區、七股鹽山、關子嶺風景區、都會公園奇美館、海安商圈及台南美術館、孔廟園區、赤崁樓園區、安平商圈。

洪國哲說，春節期間為避免交通事故肇事車輛占用道路影響車流，將機動指揮調度巡邏或鄰近崗哨員警優先前往處理蒐證、定位並協助移置車輛，不待專責處理單位（如交通分隊或轄區派出所）抵達，迅速排除事故，以利恢復車流順暢。

警察局長林國清表示，春節期間運用各項交通管理策略，增加道路容量，減少車輛停等延滯時間，同時透過Google Map、路口即時影像監視器監控、機動巡邏及民眾報案掌握路況，除派員前往現場疏處外，並聯繫各機關協助管制疏導。

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