傳承創新 台南表揚15資深陣頭教練

102歲「建興師」何國昭分享練武功當運動的養生之道。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/15 05:30

102歲何國昭練功夫當運動 82歲陳憲明組全國首支女子跳鼓陣

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市昨天首度表揚十五位資深陣頭教練，其中最高齡一○二歲的宋江陣及白鶴陣教練何國昭，技藝傳承徒子徒孫，素有「建興師」美名。他透露自己的養生之道，天天寫心經怡養心性，練武功當做運動。

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南市文化局去年訂定「資深陣頭傳承者表揚作業要點」，首次通過的十五位資深陣頭教練，橫跨宋江陣、金獅陣、白鶴陣、太平清歌、牛犁歌陣、天子門生、跳鼓陣等，市長黃偉哲頒獎。

憂後繼無人 期盼政府投入資源

何國昭早年開設「建興武館」，他還領有中醫執照，參與西港香逾七十五年，傳承門徒弟子更是桃李滿天下。目前雖有些重聽，但身體仍是相當硬朗，受獎後中氣十足舉起大拇指高喊「歡喜」、「謝謝」，希望大家多支持陣頭文化。

他的兒子何泰德說，父親不喝酒不抽菸，至今仍保持打拳練身體。跟隨習武研究陣頭文化的黃名宏教練表示，何國昭是台灣武當終南派第一人。

八十二歲陳憲明，一九六五年跟隨廖踢老師學習跳鼓陣，應村中長輩請託成立全國首支女子跳鼓陣「飛鷹跳鼓陣」近六十年，曾率團參加台視五燈獎節目，獲得「五燈獎」聲名大噪，可說是籌組職業陣頭的開山始祖，目前飛鷹跳鼓陣仍持續表演，足跡遍及全台。

陳憲明說，當年心想女孩子跳鼓陣比較會有民眾觀賞，沒想到參加五燈獎後全國知曉。其實練跳鼓陣「古早步」很辛苦，其中「偃旗息鼓」舞步，在嗶嗶聲後是小小聲鼓聲，最後大家整齊「喝」一聲，必須一致和諧團結，現在純表演的很少見。陣頭文化單靠民間支持不夠，最後可能後繼無人，必須政府投入力與資源。

3位教練去年辭世 家屬代表受獎

另外，黃阿彬、王鬧允及張明春教練深耕牛犁歌陣；郭榮泰、黃秋蘭及黃玉惠教練薪傳天子門生陣；謝志忠、程瑞進及鄭福利教練耕耘宋江陣；黃煌彥教練扎根金獅陣。另三位教練王榮茂、郭耀麒、郭武驥去年辭世，由家屬代表受獎。

台南市頒獎表揚15位資深陣頭傳承者。（記者洪瑞琴攝）

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