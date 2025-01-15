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    首頁　>　生活

    學測週六登場 17日花蓮下午看考場

    2025/01/15 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕一一四學年度大學入學學科能力測驗，本週六起一連三天舉行，花蓮考場設在花蓮高中、花蓮女中。考區試務中心國立東華大學表示，後天（十七日）下午開放考生查看試場。

    東華大學指出，每年一再提醒考生勿攜帶違禁品入試場，都還是會有考生違規，再次提醒進入試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能均已關閉，取下穿戴式裝置（智慧型眼鏡類、智慧型手錶類、智慧型手環類、耳機類）；行動電話完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）後置於臨時置物區；放置於臨時置物區的個人隨身物品如發出鬧鈴或震動等聲響，致影響試場秩序者，仍視同違規處理。

    大學學科能力測驗將自週六（十八日）起連考三天，花蓮考區今年共有一五五二人報考，比去年略增廿一人，第一天十八日科目為數學Ａ、自然；十九日考試科目為英文、國語文綜合能力測驗、國語文寫作能力測驗；廿日進行數Ｂ、社會科考試。

    東華大學表示，週五（十七日）下午二點到四點開放看考場，試場在花蓮女中教學大樓、花蓮高中信義樓及仁愛樓，考生可先看考場確認，避免考試當天跑錯分區試場。

    學科測驗沒有准考證，考生應試時應攜帶有照片的有效證件正本，沒帶有效證件者可以進入試場，但必須在當節考試結束鈴響完畢前將證件正本送到試場或試務中心，以免該科被扣分。

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