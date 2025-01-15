五月天週六、日開唱 玉里、花蓮市交管

樂團五月天及所屬相信音樂主辦的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，18、19日將在花蓮舉行，目前市區正在進行舞台搭設。（記者王錦義攝）

2025/01/15 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕樂團五月天及所屬相信音樂主辦的「Just Love It！一路向東」公益演唱會，十八、十九日將在玉里鎮玉里國小永昌分校運動場、花蓮市東大門廣場登場，預期將吸引大量民眾到場，花蓮縣政府昨公布會場周邊交通管制措施，呼籲民眾多利用大眾運輸工具。

花蓮市區中午起二階段管制

縣府指出，花蓮市區交通管制時間為中午十二點至晚間十點半，並分兩階段管制：第一階段管制範圍包括花蓮市區的中山路（中華路至海濱街）、重慶路（中山路至自由街）、軒轅路（復興街至中山路）等；另演唱會結束後散場時若有需要，將進行第二階段管制，範圍將擴大至博愛街、光復街等區域，以確保活動期間，人車分流及行人安全。

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另外，中山路（重慶路至北濱街）因演唱會相關設備搭建，將提早於十六日上午八點至廿日上午八點進行管制；為使演唱會人潮能順利進出會場，縣府已協調客運業者加開三○一路線公車，並於十八、十九日下午三點起，提供從花蓮轉運站至潔西艾美渡假酒店免費巡迴接駁車服務，中途不停靠公車站牌，協助民眾順利到達現場。

加開301線公車 提供免費接駁車

縣府觀光處指出，從潔西艾美渡假酒店步行至東大門廣場僅需十五分鐘，沿途經過金三角商圈，旅客可順道品嚐當地小吃或選購伴手禮，抵達會場後，更可到旁邊的東大門夜市購買餐點。主辦單位也在會場附近石來運轉地標旁設置流動廁所，配合夜市裡的衛生設施，都可就近便利民眾使用。

玉里演唱會交通管制時間為上午九點至晚上八點，分兩階段進行：第一階段範圍包括玉里鎮莊敬路（中華路至興國路二段）、民國路二段（建國五街至文昌街）、仁愛路二段（仁愛路二段二三七巷至莊敬路）等主要道路；若人潮過多，第二階段管制將擴大至博愛路、中華路等主要路段；交通管制範圍、停車資訊等公布在活動交通管制網(https://hlroute.tw/)。

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