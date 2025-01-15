宜蘭去年3819件詐騙案 金額逾17億

宜蘭縣警方去年受理3819件詐騙案，金額超過17億元。（警方提供）

2025/01/15 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕詐騙集團無孔不入，宜蘭縣警局去年受理的詐騙案有三八一九件，金額十七億三七七三多萬元。年關將近，警方呼籲大家接獲金錢訊息電話時，一定要先查證，可到鄰近派出所或撥打一六五專線確認，避免落入詐騙圈套。

宜蘭警方昨天召開記者會指出，警政署「打詐儀錶板」數據顯示，宜蘭縣去年詐騙案發生地點，集中在宜蘭市、羅東鎮、冬山鄉等人口稠密地區，最高財損詐騙手法為假投資。

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警方全力打詐後，宜蘭縣詐騙受理案件已有減少趨勢，以去年十月為例有三二七件，十二月降為二七○件，減少近二十％；另，金融機構及超商適時攔阻詐騙也功不可沒，宜蘭警分局轄區去年攔阻案數，比前年增加十七件，攔阻金額三五七四餘萬元。

詐騙集團作案手法千篇一律，誘騙被害人匯款到指定人頭帳戶，再派車手到金融機構或超商提領。宜蘭縣警方去年破獲最大宗車手提領案，一個人就提領七十五筆，共一五○萬多元；涉案五十歲張姓車手，提領時搭計程車代步，頭戴漁夫帽避人耳目，警方專案小組掌握他的行蹤，派員到苗栗拘提到案，依詐欺罪嫌移送法辦。

根據統計，宜蘭縣警方去年受理三八一九件詐騙案，三三一件成功攔阻，其餘匯出款項有去無回。

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