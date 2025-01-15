指引用法條合法性有疑義》涉貪遭停職 宜蘭林姿妙聲請停止執行

2025/01/15 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙因圖利等罪被判十二年半，並因「財產來源不明罪」被停職，成為全國縣市長首例。林姿妙認為引用法條合法性有疑義，已向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟，聲請停止執行停職處分。

首例因「財產來源不明罪」被停職

林姿妙被控貪污、洗錢、財產來源不明等罪，宜蘭地方法院去年十二月三十一日宣判。林姿妙因公務員共同犯對監督事務圖利罪被判刑七年、特殊洗錢罪處三年六月、公務員犯財產來源不明罪處二年六月，應執行有期徒刑十二年六月。

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已提出訴願、行政訴訟

依「地方制度法」規定，貪污治罪條例除圖利罪二審停職，其餘一審判決有罪就須停職，財產來源不明罪屬貪污治罪範疇，林姿妙必須停職。

林姿妙則強調沒有做壞事，為何被判重刑？檢察官出身的國民黨不分區立委吳宗憲曾提出，涉犯「圖利罪」二審有罪才停職，財產來源不明罪比圖利罪輕，一審就停職顯然是立法疏漏，林姿妙可提起訴願或行政救濟因應。

據了解，林姿妙已針對財產來源不明一審判決停職的爭議，向行政院提出訴願，也向台北高等行政法院提出行政訴訟。

林姿妙在聲請書指出，一九九九年地方制度法立法時，貪污治罪條例僅有第四條至第六條之罪，第六條之一的財產來源不明罪是二○○九年修法新增。財產來源不明罪刑度遠低於圖利罪，既然法定刑度較重的圖利罪二審判刑才停職，法定刑度較輕的財產來源不明罪，自不得有重於圖利罪的法律效果。

聲請書強調，停職處分適用法規明顯錯誤，合法性顯有疑義，對聲請人及民主政治造成公益損害，有停止執行的急迫必要性，所以聲請原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，應停止執行，維護聲請人權利。

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