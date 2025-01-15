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    首頁　>　生活

    彰濱擬蓋有 害廢棄物掩埋場 環局、環團反對

    2025/01/15 05:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰濱產業園區崙尾區要蓋有害事業廢棄物掩埋場？惠鼎資源公司購買崙尾區環保設施用地，計畫興建掩埋場，遭到彰化縣環保局與環保團體雙雙反對。環保局長江培根表示，彰濱已有日友在處理有害事業廢棄物，兩者同質性過高，不具開發合理性與必要性，建議尋找其他地方。

    惠鼎公司︰收集各方意見中

    彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，惠鼎要蓋的掩埋場，是收受全國各地有害事業廢棄物運過來處理，彰濱線西區已有日友在處理有害事業廢棄物，也有自己的掩埋場，代表彰化縣根本沒有新增的必要，這樣高密度集中的彰化海岸，對於海岸生態與居民健康，都有很大危害。

    環保局表示，惠鼎公司購買彰濱崙尾區環保用地約十一．七公頃，開發其中七．三公頃規劃一期與二期的最終處理，預計掩埋總計一七八萬公噸的不適燃有害事業廢棄物，目前彰濱已有日友用相同的固化掩埋方式來處理。而彰濱是填海造陸的工業區，在極端氣候加劇下，必須面對淹水、海水等災害問題，掩埋場也要面對永續管理風險，如何維護與管理，必須以最劣條件去評估。

    惠鼎公司表示，目前只是透過公開說明會，在收集各方意見，也會把各方意見寫入環評報告書中。

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