免苦等公車 彰縣設120座電子紙智慧站牌

電子紙智慧站牌不僅節能，在大太陽背光環境下仍能清楚看清公車到站時間。（記者張聰秋攝）

2025/01/15 05:30

斥資2600萬汰換 到站顯示時間更準確 強光下螢幕也清楚易讀

〔記者張聰秋／彰化報導〕為提高民眾搭公車的意願，彰化縣政府推動「幸福候車」計畫，耗資約二六○○萬元設置一二○座電子紙智慧站牌，現已全面啟用。新站牌能即時顯示公車到站資訊，幫助民眾掌握到站時間，省去在烈日下苦等的煩惱。

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民眾讚節省候車交通時間

經常搭公車的陳小姐表示，新的智慧站牌讓候車更方便，尤其在陽光強的時候，螢幕清楚易讀，還能精準掌握車輛到站時間，讓搭公車變得輕鬆多了。

還有民眾說，一根柱子的傳統站牌，完全不知道公車什麼時候來，讓人等到崩潰，現在用「彰化公車」APP查看到站時間，節省交通時間。也有人指出，舊式智慧站牌顯示的時間不準確，使用體驗不好，跟一根式傳統站牌差異不大。

彰化縣自二○一五年設置智慧站牌，但早期的三Ｇ模組傳輸速度較慢，逐漸被淘汰，加上這些智慧公車站牌，長年風吹日曬雨淋，站牌標識貼紙脫落、泛黃斑駁，看不清內容，讓民眾詬病，批評站牌像藏寶圖讓人猜謎，失去指引意義，二○二三年底經本報披露此一情況後，縣府全面檢視智慧公車站牌狀況並重貼改善。

但治標只是暫時解決，去年縣府決議啟動「幸福候車」計畫，自編預算，全面汰換舊型站牌，改為四Ｇ模組電子紙站牌，這次共設置一二○座，包括卅七座附掛式站牌與八十三座獨立太陽能站牌。

交通處長林漢斌說，新站牌去年十二月底完成驗收並啟用，近三週來運作穩定，顯示時間更準確，面板亮度也可依現場光線調整，即使在強光下也能清楚顯示，為民眾提供更好的候車體驗。

客運業者傳統站牌仍保留

目前客運業者設置的傳統站牌仍會保留，與智慧站牌並列使用。林漢斌表示，此次汰換僅針對縣府建置的三Ｇ模組站牌，不影響業者的設施。

全新智慧公車站牌與客運業者一根式傳統站牌並列。（記者張聰秋攝）

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