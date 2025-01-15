日月潭疑遭排油污 水面浮沫綿延

日月潭疑似遭排放油污，湖面上浮沫與污染物一路綿延，景象駭人。（民眾提供）

2025/01/15 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭美景驚傳遭污染！昨天有民眾在潭邊賞景，赫見水域出現疑似油污浮沫，湖光山色頓時變色，景象駭人。對此，南投縣環保局表示，已派員以吸油棉清理水域，惟污染物並不像油脂類在陽光下會呈現彩虹色澤，雖不像遊艇漏油，但也不排除是漁民作業用的管筏污染所致，已採樣進行化驗釐清。

環保局︰不排除漁民管筏污染

民眾說，昨早水社水域突然出現一條長長的油污浮在水面上，並有浮沫聚集，本該是青山綠水的日月潭，竟遭油污污染，非常殺風景。

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日月潭風景區管理處表示，昨接獲通報指在潭邊水社疑似有船舶排放油污，由於污染物離岸邊有段距離，且周邊飯店都有油污處理設備，初步排除是飯店所為，並通報環保局會勘與除污調查。

無彩虹色澤 初判非遊艇漏油

環保局指出，昨雖派員以吸油棉清理水域，但到場時污染物大多消散，不過岸邊仍可見泡沫雜質，已完成現場採樣，由於污染物並不像油類有出現彩虹色澤，初步排除遊艇漏油，惟污染物在水面上呈現「帶狀」，不排除是漁民管筏作業不慎造成，後續會針對油脂類、介面活性劑類進行化驗，釐清污染源，並與台電、日管處加強水域巡查，依照水污染防治法，違規排污可處三萬元以上、三百萬元以下罰鍰。

遊艇公會研判自然現象 非污染

日月潭遊艇公會研判，水面污染應非遊艇造成，而是潭邊因有雜質堆積，並受到遊艇水浪沖刷、台電放水發電出現水位高低變化，以及風勢吹拂影響，才讓潭邊的浮沫、懸浮物漂到水中央，應屬自然現象，並非污染，希望相關單位查明，維護潭區環境。

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