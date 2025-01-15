鋼纜鏽蝕嚴重 投市綠美橋將整修

南投地標綠美橋因鋼纜鏽蝕嚴重，若不整修恐淪危橋。（記者張協昇攝）

2025/01/15 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕南投市橫跨貓羅溪的地標橋梁綠美橋，因鋼纜鏽蝕嚴重，若不整修恐淪危橋，南投市公所爭取經費規劃整修，中央允諾補助五千五百萬元，其餘約一千一百萬元由地方自籌，公所希望縣府能負擔一半，讓兼具景觀休憩功能的綠美橋能提升安全性，方便民眾通行。

地方自籌1100萬 公所盼縣府負擔一半

綠美橋是多目標鋼拱造型吊橋，總長二百八十公尺，建於一九九七年，當初係因附近國小及幼兒園學童、家長須沿中興路往來住家與校園之間，行走在車流量大的軍功橋，導致交通事故頻傳，才規劃興建此橋，專供行人、腳踏車及機車通行，民眾駕車行駛於國道三號南投段，遠遠即可眺望造型優美的綠美橋。

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二○一九年，縣府執行前瞻基礎建設計畫，針對綠美橋進行局部改善工程，並將原本橘紅色的橋身改漆成藍白色，還引發地方人士反對。事後縣府工務處進行橋樑檢測，發現鋼索、錨頭嚴重鏽蝕，若不整修恐有淪危橋之虞。

南投市公所向中央爭取綠美橋整修經費，中央允諾補助五千五百萬元，其餘一千一百萬元由地方自籌，公所反映財源不足，希望縣府負擔一半，盼能早日完成整修，提升綠美橋安全性。

縣府工務處日前提報縣務會議討論，副縣長王瑞德認為，考量綠美橋能提供行人、腳踏車及機車通行的安全性，補軍功橋之不足，縣府負擔一半整修費應不為過。

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