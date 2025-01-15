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    首頁　>　生活

    向黃仁勳招手 中市府主打3張牌

    2025/01/15 05:30

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳傳出昨天已從桃園國際機場入境，除參加台灣輝達尾牙，也安排到台中「走一走」，不排除勘查海外企業總部場址。對此，台中市府準備大打人才、交通、產業聚落等三張王牌，台中市副市長鄭照新表示，台中有最先進AI產業核心設施業者進駐，生活條件佳，到新竹一小時，具有區位優勢，會是輝達總部的首選，市府目前持續聯繫，除東海大學主動動提供校地，台中也有其它符合條件地段，積極爭取。

    民進黨議員林祈烽指出，中市搶輝達總部設址，但市府面對中科二期開發及台積電擴廠動工在即，中科周邊人口成長迅速，除缺水缺電問題，交通壅塞日漸嚴重，市府應儘快解決。

    國民黨市議員李中也說，人才供給的確是設廠的重要考量，而台中的居住環境遠比桃竹苗來得優質，相關的人文與生活條件，更能讓員工獲得生活滿足，相信市府如果在這部分提供更具體的配套政策，能夠讓廠商下定決心前來台中設廠。

    東海大學去年表達願意為輝達提供校地，每年只要十一元租金，東大昨表示，與輝達合作超過十五年，東海擁有提供三公頃以上土地實力，鄰近中科、台中工業區與台中榮總，生活機能好、交通方便，未來有三站捷運站，且位於市中心，地理位置良好，會持續配合市府爭取合作。

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