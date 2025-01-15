春節交通大執法 中市已開罰1236件

2025/01/15 05:30

〔記者許國楨、蔡淑媛／台中報導〕台中市警局從元旦開始春節交通大執法專案，截至昨天已取締、開罰一二三六件，其中除酒駕、不禮讓行人等重點違規項目，闖紅燈竟占了近八成，若以最低裁罰金額換算，公庫就進帳超過百萬元，而該項專案將持續到二月十二日，提醒市民農曆春節將至，外出除遵守交通規則，以策安全，也避免荷包失血。

台中市警察局自今年一月一日起展開「二○二五春節交通安心大執法」專案勤務，經統計到昨天短短十多天，已取締酒後駕車一五一件、闖紅燈九四九件、不禮讓行人一○二件及大型車超載三十四件等重點違規項目，總計一二三六件，將持續會同各分局依照轄區交通特性，針對易壅塞路段或人車聚集場所，密集規劃交通大執法並加強疏導勤務。

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其中值得一提的是，警方取締的九四九件闖紅燈（含大型車廿八件），以一千八百元到兩千七百元的裁罰基準而言，若以最低裁罰金額換算，公庫光近日就進帳超過一七○萬元。

交通大隊說，此項專案將加強執法取締，尤其春節期間各地往返車流量增加，除春節前夕一月廿三、廿四、廿五日連續三天、連續假期結束前一日（二月二日）都將執行取締酒後駕車大執法，確保道路交通平安順暢。

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