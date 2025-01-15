共享停車挨批變相收費 中市府：改善霸占

市府推共享停車，豐原區公所停車場原本不用收費，現在要收費，民眾質疑共享停車只是變相收費。（記者歐素美攝）

2025/01/15 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕市府去年推動共享車位，共釋出一五五三個停車位，但民眾反映指出，許多共享車位民眾原本就可免費停車，質疑市府只是「變相收費」；停車管理處回應指出，各停車場狀況不同，有的共享車位收費可改善附近居民長期占用的情形，讓洽公民眾有車位可停，且更公平。

綠：市府配套措施應更完善

民進黨市議員謝志忠表示，共享車位效益不佳，市府只是為做而做，對市民沒有什麼實質幫助。市議員陳雅惠則指出，市府相關配套措施要更完善，才不會引發民怨，質疑市府只是變相收費；國民黨市議員李中表示，收費是一種管理機制，也是必然的做法，可避免有些人長期霸占車位。市議員林霈涵指出，市府考量停車位不足而推出共享車位，是一番美意，本來就該使用者付費。

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藍：停車本就該使用者付費

市府因應民眾停車需求，去年六月起試辦推動共享車位，盤點公家機關夜間與例假日可釋出停車位的空間，分三波共釋出圖書館、藝術中心、區公所、戶政事務所等共十九處、一五五三個停車位。

市中心學校 民眾盼開放車位

但民眾反映，許多共享停車的停車場，民眾原本就可以免費停車，例如豐原、神岡區公所、港區藝術中心等，實施共享停車反而要收費，他們質疑市府只是「變相收費」，並未釋出多餘的停車格；民眾認為許多位在市中心的學校，應在假日或夜間學生未上課時，開放民眾停車，才是真正落實共享車位的實質意義。

停管處表示，各處停車場狀況不同，例如南屯及南區公所地下停車場，共享車位開放民眾夜間停車，解決附近居民停車不便的問題；豐原區公所及港區藝術中心等改為收費，則可改善附近居民占用停車位的情形，讓洽公民眾有位子可停；學校是否開放停車，考量校園安全及家長擔心，開不開放要尊重學校。

停管處長盧佳佳表示，市府以「先公後私」實施共享車位，委託民間進行改善與收費管理，今年還會繼續推行，因去年有十所學校表達釋出車位的意願，今年會率先輔導這些學校開放停車。

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