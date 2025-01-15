《新北》輕軌「常客回饋金」逾400萬待領 2月歸零

新北捷運公司推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠方案。 （記者賴筱桐攝）

2025/01/15 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北捷運公司自二○二○年二月一日起，推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿二百元回饋五十元」的七五折優惠方案，每年結算至隔年一月底，淡海輕軌與安坑輕軌旅客都適用，累計二○二四年還有四百多萬元回饋金尚未領取，民眾須在一月卅一日前完成兌領，二月一日起將歸零。

累積滿200元回饋50元

新北捷運公司統計，截至去年十二月底，淡海輕軌回饋金尚有二萬四千餘人次未完成兌換，累計金額約二九五萬餘元；安坑輕軌回饋金尚有八五二九人次未完成兌換，累計金額約一一七萬元，總計還有四百多萬元回饋金待領取。

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新北捷運公司總經理吳國濟表示，回饋金兌領步驟簡便，民眾在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放在售票加值機感應區，點選畫面「六筆交易查詢」，即可查看「累積金額」及「可回饋金額」，再選擇「現金回饋」，可直接加值在票卡中，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用。

不過，其他優惠票種包括學生卡、敬老卡、愛心卡、兒童卡，必須由票卡內扣款搭乘，才能享有票價累積，所以使用基北北桃一二○○定期票或票證扣社福點數者，無法累積搭乘金額。

吳國濟說，民眾搭乘輕軌時，進、出站須確實刷卡，才能累積搭乘票價。提醒旅客在一月底前兌領回饋金，未兌領的金額將於二月一日歸零。

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