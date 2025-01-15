聽障蔡源盛陶藝奪金 拚攝影職類國手

蔡源盛曾在二○二三年參加國際展能節職業技能競賽，奪得陶藝職類金牌。（記者賴筱桐攝）

2025/01/15 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕五十一歲的設計師蔡源盛，因幼時發高燒造成聽力受損，他樂觀面對人生，從二○○四年起參加全國身心障礙者技能競賽，分別在電腦、家具木工及陶藝職類屢獲佳績，二○二三年代表台灣赴法國參加國際展能節職業技能競賽，榮獲陶藝職類金牌，去年十月再拿下全國身心障礙者技能競賽攝影職類佳作，目標是爭取入選國手，挑戰二○二七年在芬蘭舉行的國際展能節。

專案設計師 興趣多元

雖然聽不見，他沒有受限身體缺陷而放棄自我，求學時學習美工繪圖，畢業後從事電腦相關行業，後來對設計產生興趣，目前在建築事務所擔任專案設計師，職場上必須用紙筆交談或書面文字溝通，碰到競圖時壓力更大，但他仍保持熱忱，努力克服困難。

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電腦、木工屢獲佳績

蔡源盛曾參與第八屆、第十屆全國身心障礙者技能競賽，分別獲得「電腦組裝」與「電腦輔助立體製圖」職類前三名佳績，而後轉戰家具木工，再贏得全國第三名，七年多前接觸台北啟聰學校成人教育班陶藝課程，一頭栽進陶藝世界，多才多藝讓人生更精彩。

談到心路歷程，他表示，從小喜歡動手製作生活用品，家裡裝潢整修時，他就觀看木工師傅施工、學習技巧，陶藝拉坏時根據土塊大小、外型來決定形塑成品，做出花瓶、杯子、水壺等陶器運用在生活中，很有成就感，退休後希望開設工作室或舉辦展覽，也樂於傳授技術。

喜歡拍攝靜態人事物

興趣多元的蔡源盛，近年也迷上攝影，喜歡拍攝靜態人事物，也會到戶外探尋美麗的風景，他鼓勵身心障礙者勇於挑戰自我、追逐夢想，培養一技之長讓人生發光發熱。

針對日前無端捲入司法案件風波，蔡源盛澄清說，新聞人物不是他，因媒體不慎誤植照片而造成誤會，盼外界勿以訛傳訛，還他清白與公道。

蔡源盛認為「陶藝即是生活」，把作品運用在實際生活中，很有成就感。 （記者賴筱桐攝）

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