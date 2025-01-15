新北人行道調查 年底完成660公里

人行道調查作為人本環境決策的參考依據，應用在中和區中山路二段至三段（中正路至中山路三段卅五巷）道路改善工程。圖為改善前。（新北養工處提供）

2025/01/15 05:30

打造人本環境 建立位置、數據資料庫 規劃改善方式、期程

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市二○二三年十月起展開人行道通盤檢討，市府養護工程處長鄭立輝昨天在道安會報表示，截至去年底已完成永和、中和、板橋、新莊及三重區約三八○公里長的人行道調查，剩餘新店、土城、蘆洲、汐止、樹林、淡水、林口等廿一區共二八○公里，預計今年底完成，總計六六○公里，將作為人本環境決策的參考依據。

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人口密集區開始 去年底完成380公里

工務局長馮兆麟指出，調查從人口密集度高的行政區為起點向外擴展，範圍涵蓋人行道長度、寬度及固定阻礙物等，透過智慧道路全景檢測車，搭載全景相機等設備蒐集影像，建立人行道位置及數據資料庫。

他舉例說，中和區中山路二段至三段（中正路至中山路三段卅五巷）道路改善工程，為實際應用的成功案例，未來跨局處合作可藉由數據資料安排改善方式及執行期程，並針對串連不佳的路段或尚未設置人行道的區域擬定改善計畫。

行人專用、早開時相 今年增至1100處

此外，為強化行人安全，交通局今年改善目標包含行人專用與早開時相增設一八○處至一千一百處，並檢討卅處捷運站周邊二百公尺範圍內的友善步行空間，以及優先擇定行人密集場所、無法設置人行道但人流多的巷弄，分別劃設行人友善區、優先區，預計設置二處，地點評估中。

交通局專門委員林昭賢表示，市府針對大眾運輸場站、公園、醫院、學校周邊路口及行人多事故路口優先評估改善方案，截至去年底，已完成改善九二○件行人早開、專用時相，例如三重區重新路、文化南路口；新莊區中正路、新泰路口；新店區北新路、民權路口，至今年底累計設置一千一百處。

捷運生活圈友善步行計畫 擴大範圍

林昭賢說明，為期四年的捷運生活圈友善步行計畫，前二年已檢討捷運站周邊一百公尺路口，今年再擴大至二百公尺範圍，優先針對進出站人數較多的永安市場、景安、新店區公所、板橋及府中站執行；樂齡環境改善鎖定板橋第一運動場、三重綜合運動場、永和仁愛公園、輔大醫院及雙和醫院周邊檢討；國、高中通學環境已會勘一一一校、改善一○三校，今年剩餘廿校將全數完成。

另外，新莊區中正路沿線時常塞車，交通局擇定明中街、民安路、新泰路及富國路口，規劃偏心左轉附加車道，同時增設實體行人庇護島、退縮路口行人穿越線、設置綠底行穿線及行人早開及專用時相，盼提升人車通行安全。

人行道調查作為人本環境決策的參考依據，應用在中和區中山路二段至三段（中正路至中山路三段卅五巷）道路改善工程。圖為改善後。（新北養工處提供）

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