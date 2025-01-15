桃園年貨大街開幕 80攤結合南門市場

桃園年貨大街登場，八十個攤位加上熱鬧的南門市場，讓民眾一次買好買滿。（記者鄭淑婷攝）

2025/01/15 05:30

南華街部分道路封至28日 與南門公園規劃機車臨停區

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「二○二五桃園年貨大街」昨日登場至廿七日，在桃園區南華街規劃八十個各種年貨攤位，加上熱鬧的南門市場，攤商大方提供肉乾、飲品等給消費者試吃試飲，首日湧入採買人潮；市長張善政表示，南門市場向來是市民採買年貨首選，今年在市場旁規劃為期兩週的年貨大街，期盼未來每年舉辦成為桃園最具代表性的年貨大街。

請繼續往下閱讀...

開幕活動邀請主廚吳秉承示範「花開富貴蹄膀」，運用年貨大街採買的熟食蹄膀，就可輕鬆完成一道年菜；吳秉承說，稍加改造熟食食材，也可以是很好的年菜，像是熟食蹄膀先以電鍋加熱，滷汁加入香油、烏醋等調味料後，勾芡淋在蹄膀上頭，另以蔬菜切成花朵擺盤、撒上香菜，瞬間就是好看又美味的年菜。

南門市場三、四百個攤商，有不少隱藏版美食，市場自治會會長鄭秀美推薦甘蔗雞、肉乾等年節應景商品，其中，二○二三年「桃園上好攤」市集美食選拔，文化街甘蔗烤雞曾獲得最強冠軍雞亞軍，老闆每天現烤現做，她另推薦南昌西街肉乾、肉條及肉紙，傳承一甲子，做為年節零食或伴手禮都很適合。

經發局結合科技業 進行食安檢測

市府經濟發展局長張誠表示，年貨大街八十個攤位包括百貨、量販店業者，及去年首屆桃園脆皮燒肉節獲獎的店家，展示各式年節商品，如有祈福需求，桃園大廟景福宮也在現場提供服務；市府注重年貨大街參展食品安全，結合科技業者引入精敏一號核酸分析儀進行食安檢測。

公車改在民族路口站上下車

因應年貨大街活動，南華街部分道路封街至廿八日，南華街及南門公園規劃有機車臨停區供停車，文化街及南華街北向道路採單行管制，南海街開放車輛雙向通行，公車改在民族路口站上下車，桃園警分局於景福派出所設置前進指揮所，確保交通順暢及會場安全，並進行交安、識詐、婦幼安全等宣導。

採買民眾說，菜價在年初慢慢回穩，但肉類似乎漲幅比較大；攤商說，厚切豬肉乾有漲一些，但今年採單包裝減少重量、價格不變的方式販售，部分中藥材也隨著源頭短缺而漲幅很大，當季水果也比往年貴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法