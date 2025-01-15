春節搭國道客運 最低6折

交通部公路局宣布相關優惠措施，搭乘國道客運、台鐵與高鐵10小時內以電子票證轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠，並新增75條指定幸福巴士免費搭乘。（資料照）

2025/01/15 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年春節連續假期有九天，交通部公路局宣布相關優惠措施，包括國道客運最低六折優惠；另外，到東部也有租車或是住宿四人同行、一人免費好康。

到東部租車、住宿有優惠

業者搭配「春節連續假期旅客疏運計畫」規劃優惠措施，國道客運業者已開始發售春節期間去回程車票，連假前一天（一月廿四日）到收假日（二月二日），結合十二家國道客運業者、九十條中長程優惠路線，提供史上最大六折優惠；搭乘國道客運、台鐵與高鐵十小時內以電子票證轉乘在地客運，享一段票或基本里程免費優惠，並新增七十五條指定幸福巴士免費搭乘。

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另外，自連假第一天（一月廿五日）到收假日（二月二日），東部加碼租車優惠及四人同行優惠二擇一，民眾搭乘東部國道客運後，向當地指定業者租汽機車享回程票價優惠；購買台灣好行套票或住宿，可享四人同行一人免費優惠。

公路局公布春節26易塞路段

省道公路方面，公路局整理出春節假期間省道易壅塞路段共廿六處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，除預判主要省道尖峰時段外，各重點路段也規劃相關交通疏導措施，如替代道路、彈性調整號誌時制與連鎖、調撥車道等。

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