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    桃機第三航廈北廊廳拚年中啟用

    桃園國際機場第三航廈工程，建築主體及南登機廊廳預計2027年試營運。（記者蔡昀容攝）

    桃園國際機場第三航廈工程，建築主體及南登機廊廳預計2027年試營運。（記者蔡昀容攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者蔡昀容／台北報導〕興建過程一波三折的桃園國際機場第三航廈，交通部常務次長林國顯昨天表示，北登機廊廳（簡稱北廊廳）今年中旬有機會啟用，提供八個大型登機門服務量能，整體第三航廈拚二○二七年試營運。

    第三航廈預計2027試營運

    桃園航空城核心計畫的機場園區特定區，包含桃園機場第三航廈工程及第三跑道工程。第一至第三航廈位於既有的南、北跑道之間，第三跑道則設於北跑道北側。

    交通部長陳世凱昨表示，桃機工程大致分成三個階段，第一階段是第三航廈北廊廳，第二階段是第三航廈整體完工，最後則是第三跑道完工。

    第三跑道完工目標2030年

    林國顯說明，第三航廈北廊廳有機會在今年年中啟用，會提供八個大型登機門服務旅客。第三航廈北廊廳與第二航廈銜接，在第三航廈主體啟用之前，旅客可從第二航廈步行前往第三航廈北廊廳登機。

    至於第三跑道工程，林國顯表示，民航局動用一六三四億元徵收一四一三公頃土地，但政府要求「先建後遷」，也就是先蓋好安置住宅並讓居民遷入，才能開始徵收土地，因此民航局與桃園市政府合作，蓋了一○六七戶安置住宅，預計今年四至八月間開始讓居民驗收入住，二○二六年十二月進入用地取得階段，目前第三跑道仍以二○三○完工為目標前進。

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