TPASS 2.0 月搭11次以上有回饋金／3月底前須取得票卡完成記名登錄 達成條件最高可獲40％

TPASS 2.0公共運輸常客優惠回饋

2025/01/15 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕為鼓勵更多民眾使用大眾交通運具，交通部昨宣布通勤月票「TPASS 2.0」上路，每月搭乘十一次以上的民眾可獲得十五％乘車金額回饋，搭乘卅一次以上可回饋卅％，於今年三月卅一日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋十％乘車金額，若加上前述卅％回饋金額，等於最高獲得四十％回饋金。

二○二三年推出的TPASS行政院通勤月票，台鐵、公車、捷運、YouBike等運具都可使用，相當方便廣受歡迎，至去年底統計，共一一八五．七萬人次加值購買月票方案，有八．九四億人次使用月票搭乘公共運輸。

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目前全台多縣市生活圈各自有TPASS方案，例如北北基桃是卅天要價一二○○元。交通部長陳世凱表示，TPASS 2.0是讓未購買月票、使用一定次數以上的大眾運輸通勤者能獲得回饋，希望促進更多人搭乘大眾運輸運具。

公路客運與軌道運輸回饋金不同

交通部公路局局長陳文瑞說明，以國道客運、公路客運、市區公車為例，每月搭乘十一次到卅次可回饋十五％乘車金額，搭乘卅一次以上可回饋卅％；三月卅一日前取得TPASS 2.0票卡並完成記名登錄，年底前持該票卡搭乘公共運輸達成回饋條件，將由中央再加碼回饋十％乘車金額。陳文瑞說明，這部分全額由中央政府負擔，估約三億到五億元。

另外，公路客運和軌道運輸有不同的回饋金，針對已有常客優惠的軌道運輸包括台鐵、台北捷運、新北捷運，每月搭乘十一次以上，中央再提供二％回饋。

每個票證最多可登錄5張票卡

每人在每個票證公司最多可同時登錄五張票卡，但每張電子票證獨立計算回饋金額；而使用TPASS月票的搭乘紀錄（含次數及金額），則不會納入常客優惠回饋條件計算。

另外，若有購買基北北桃一二○○元TPASS卡仍可登錄TPASS 2.0會員，因為若到基北北桃以外的地區也可計算並累積搭乘次數，也同樣有回饋金。

陳文瑞指出，回饋金額須持卡到便利商店、捷運靠卡機才會輸入卡內，最遲須於開放領取日起一年內領取完畢，目前四大便利商店、台北捷運都可以靠卡，未來還會納台鐵等場站。

交通部昨宣布通勤月票「TPASS 2.0」上路，每月搭乘11次以上可獲得回饋金。 （資料照）

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