斥資1.9億 王爺壟非營利幼兒園啟用

新竹縣湖口鄉王爺壟非營利幼兒園，建築以客家伙房為靈感，融合歷史脈絡創新設計，外觀好吸睛。（記者廖雪茹攝）

2025/01/15 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉王爺壟非營利幼兒園，建築以客家伙房發想設計，上層挑高的遊戲室，呼應「老湖口」與「新湖口」的歷史發展脈絡，大廳裡的大階梯成為孩子的圖書室及展覽空間，還有大面的塗鴉牆和一千五百平方公尺的戶外活動空間，昨天啟用，讓參訪外賓眼睛為之一亮。

規劃10班 下學年全面招生

教育局表示，王爺壟非營利幼兒園為湖口鄉首座非營利幼兒園，由教育部國教署補助一億五一○一萬元、縣府自籌三九五二萬餘元，總經費共一億九○五三萬餘元辦理；共規劃十班，目前先招收二班二歲專班，二月再招收二班三至五歲班，一一四學年度全面開辦。

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縣長楊文科指出，繼竹北市博愛非營利幼兒園於一月二日落成後，王爺壟非營利幼兒園接續啟用，也是新竹縣第九座非營利幼兒園；考量湖口地區人口發展及雙薪家長有幼兒托育需求，招收幼生年齡向下延伸至兩歲。未來縣府將持續配合中央政策，提供平價優質且近便的教保服務。

教育局長楊郡慈表示，王爺壟非營利幼兒園為地下一樓，地上三層樓建築物，由社團法人臺灣亞洲學前教育培訓協會承攬，營運之後，湖口地區的公共化幼兒園設立比例將攀升至七十六％，共可提供二○五六名的公共化教保服務量。

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