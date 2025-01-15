頭份濱江街拓寬 地主盼市價徵收

頭份市濱江街計畫拓寬為10公尺，並分為雙向車道，改善道路瓶頸。（頭份市公所提供）

2025/01/15 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市濱江街北接市區中正路、南通北橫公路等要道，但東興橋以南路寬僅五公尺，會車困難，頭份市公所推動拓寬為十公尺，全長一．九公里，工程及土地徵收費用約一．七億元，昨日辦理首次公聽會，公所目標在今年底發包動工，明年內完工。

頭份市濱江街自東興橋路口以南到與苗栗縣北橫公路交會口約一．九公里長路段，路寬僅五公尺，且其間有頭份市立殯儀館，常有喪葬車隊進出，導致濱江街位於東興大橋南側路會車困難或塞車，市公所近年來爭取拓寬，並向中央爭取補助，預計工程經費加土地徵收約一．七億元。

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全案因牽涉都市計畫變更，相關流程到去年十二月完成，工程設計標案也已標出，市公所於十三日舉辦第一場公聽會聽取土地所有權人的意見，考量部分所有權人及相關居民住外縣市不便參加會議，預計在春節後會再召開第二場說明會，取得地方共識。

市公所表示，濱江街拓寬案需要徵收六筆土地，共有廿六名土地所有權人，其中只有一筆是個人持有，濱江街沿河，並非住宅區，但相隔的銀河路為住宅區，首場公聽會上，有的所有權人希望能比照銀河路市價徵收，屆時將尊重不動產估價師的估價結果。

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