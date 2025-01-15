白沙屯媽祖北港進香 5/1深夜出發

白沙屯拱天宮南下北港鎮徒步進香，昨由值年爐主，擲筊決定農曆4月5日出發。（白沙屯媽祖網路電視台提供）

2025/01/15 05:30

全程10天9夜 去程急行軍

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮昨由值年爐主，擲筊決定今年媽祖南下雲林縣北港鎮徒步進香時程，將於五月一日（農曆四月五日）深夜十一點二十五分登轎，旋即出發，五月三日抵達北港，五月四日凌晨舉行進火儀式，再度挑戰急行軍，考驗信眾的體力及耐力，預計五月十一日回宮，全程十天九夜。

白沙屯媽祖每年徒步進香時程都在農曆十二月十五日擲筊決定，昨天吸引大批信眾湧入拱天宮，見證擲筊決定徒步進香時程的神聖一刻，大殿擠得水洩不通。

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白沙屯拱天宮指出，今年北港朝天宮進香去程仍然是急行軍，加上回程時間共十天九夜。廟方提醒，去程天氣炎熱且為急行軍，僅兩天半時間就抵達北港，對信眾將是一大考驗，參加信眾要有心理準備，回宮時間較長，在分配行進與休息上較好搭配。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，報名隨香信眾近年屢創新高，去年約十八萬人報名，創下歷史新高，為因應可能的報名人潮，廟方今年也準備廿三萬件進香服裝等物品。

居民說，今年「粉紅超跑」出發時間為勞動節，之後隔天為週五，可能吸引更多人報名參與盛會。

信眾隨香 3月27日起報名

至於信眾關心的報名日期，廟方表示，將從三月二十七日至四月二十八日早上八點至下午六點，開放現場報名。

拱天宮總幹事陳春發說，去年將近十八萬人報名，較前年十萬人多出不少，今年廟方未預估人數，但為了避免去年進香服裝等不足發放狀況，今年廟方準備充足，屆時會有多少人報名陪同媽祖婆進香，但憑神意。

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