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    台師大攜手加州理工 突破量子記憶體技術瓶頸

    研究團隊包括台師大物理系教授陸亭樺（右起）、Caltech博士生郝篤行、台師大物理系教授藍彥文、博士後研究員張文豪。（台師大提供）

    研究團隊包括台師大物理系教授陸亭樺（右起）、Caltech博士生郝篤行、台師大物理系教授藍彥文、博士後研究員張文豪。（台師大提供）

    2025/01/15 05:30

    〔記者林曉雲／台北報導〕台灣師範大學物理系攜手美國加州理工學院（Caltech），成功突破量子記憶體技術的關鍵瓶頸，在極低溫下，磁場誘發「單層二硫化鉬（MoS）電晶體」產生「極性有序現象」，將為二維材料與電子科技發展帶來革命性改變，已發表於國際期刊《Advanced Materials》。

    台師大物理系教授陸亭樺表示，該研究展示台灣在基礎科學與國際合作中的重要地位，也為半導體產業帶來可能的新發展方向。

    陸亭樺與台師大教授藍彥文、博士後研究員張文豪、Caltech教授葉乃裳（台師大玉山學者）及博士生郝篤行合作的研究，係由我國國科會與美國國家科學基金會共同支持。

    陸亭樺說明，透過設計特殊的「場效電晶體」結構，並在超低溫和高磁場環境下發現巨大的電滯現象，解決傳統鐵電材料在縮小至奈米尺度後，無法保持電極化的難題，成功實現僅○．六五奈米厚的量子記憶材料，具有非揮發性記憶特性，為量子記憶體應用提供新可能性。

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