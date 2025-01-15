首屆國家食農教育獎／廖肇瑞編溯源菜單 訓練特教食農小老師

首屆國家食農教育獎個人組特優獎，由台南安慶國小特教班老師廖肇瑞（左）獲得。 （記者楊媛婷攝）

2025/01/15 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕為表揚推動食農教育具貢獻的個人與團體，農業部昨舉辦首屆國家食農教育獎，獲個人組特優獎的台南安慶國小特教班老師廖肇瑞，自行編撰午餐溯源食材教材，更訓練特教生成為食農小老師；團體組特優獎則由池上鄉農會、家福公司（家樂福）獲得。

「食農教育法」於二○二二年通過施行，高中以下教材涵蓋食農教育內容已達百分百，為感謝推動食農教育的個人與團體，農業部首度舉辦國家食農教育獎，首屆有兩百七十三位報名，經初、複、實地訪查三級評選，選出十五位獲獎人，再從中選出個人與團體的特優獎，可獲卅萬元獎金。

請繼續往下閱讀...

將菜單由文字轉為易懂圖片

廖肇瑞投入食農教育廿三年，他自行編撰學校午餐溯源菜單教材，透過網路或拍攝學校午餐食材原貌與來源，將文字菜單轉變為極重度障礙生也可看懂的圖片式菜單，還訓練特教生成為食農教育小老師，帶領一般生認識午餐食材會使用的雜糧、蔬菜、香料等作物，提升特教生自信並訓練走入社會的能力。

廖肇瑞表示，會選擇從食物著手，是因為若照本宣科上課，特教生很難專心，甚至直接放空，但將食物當成誘因，會吸引小朋友的專注力，他會在午餐用餐前讓小朋友指認使用食材，加深印象，所有特教生在一年後都能輕鬆指認，認為「吃」可以改變孩子，盼未來可更進一步推廣教材。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法