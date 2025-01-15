上週腹瀉17萬人次 饗饗中毒案驗出諾羅

疾管署副署長曾淑慧公布饗饗案檢驗結果，目前已有9人檢驗陽性，都是感染諾羅病毒。（記者林惠琴攝）

2025/01/15 05:30

〔記者林惠琴、邱芷柔／台北報導〕腹瀉門急診上週近十七萬人次，為近五年同期最高。針對外界關注自助餐廳饗饗台北信義微風店疑似食物中毒事件，衛福部疾管署副署長曾淑慧昨公布初步檢驗結果，已有九人檢驗出爐均感染諾羅病毒。

就醫人次創5年同期最高

曾淑慧指出，一月五日至七日共七十七名民眾到饗饗台北信義微風店食用自助餐出現不適，其中七十八％嘔吐、七十七％腹瀉、六十八％噁心、廿八％發燒、十四％腹脹，就醫診斷多為腸胃炎，現無住院個案，共計採檢七十三案，其中九例結果已出爐，都是感染諾羅病毒，其他檢體持續檢驗中。

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曾淑慧說明，疾管署經問卷進行流行病學調查蒐集到七十七名用餐者不適，包含未就醫個案，但此數據與台北市衛生局的五十九人有落差，衛生局也針對環境及食物檢體檢驗中。全案究竟是環境、食物或接觸病人所引起，還要再進一步釐清。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，上週腹瀉門急診就診十六萬九七四七人次，較前一週上升十三．六％，且近四週接獲一九四起腹瀉群聚通報案，就診與群聚均為近五年同期最高，其中群聚以餐飲旅宿業最多，病原體檢驗陽性九十二起，以諾羅病毒九十五．七％最多。

2款日本嬰兒米餅 鎘含量超標

另外，食藥署昨公布最新邊境查驗不合格名單，驚見兩款來自日本的嬰兒米餅「Kameda’s Rice Cracker （Hihine）」與「Kameda’s Rice Cracker （Hihine Vegetable）」，因重金屬鎘含量超標在邊境被攔截，兩批共廿八．八公斤依規定退運或銷毀，未流入市面。

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