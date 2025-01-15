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    鞏固國力！國科會明年科技預算1800億

    國科會召開第13次委員會議，報告115年政府科技預算規劃，有1800億元需求，要推展國家希望工程、五大信賴產業等，建構晶片台灣隊，落實台灣成為人工智慧之島。（記者吳柏軒攝）

    國科會召開第13次委員會議，報告115年政府科技預算規劃，有1800億元需求，要推展國家希望工程、五大信賴產業等，建構晶片台灣隊，落實台灣成為人工智慧之島。（記者吳柏軒攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會昨舉行第十三次委員會議，公布一一五年度科技預算需求約一八○○億元，要推展五大信賴產業、國家希望工程並落實台灣AI之島，另也提三大科學園區帶動地方優質生活圈；並提出與環境部合作監測空氣品質，未來擬發射四顆環境監測衛星，快速掌握本土及境外空污傳輸。

    擴大科研布局 落實AI之島

    國科會科技辦公室執行秘書張振豪表示，明年度科技預算規模約一八○○億元，要擴大投入國家希望工程、五大信賴產業等科技布局，包含晶創台灣、大南方新矽谷、次世代通訊等，打造均衡台灣、韌性台灣、健康台灣等目標。

    國科會主委吳誠文指出，今年度科技預算一五九五億元，明年提一八○○億元，是為鞏固國力，特別在地緣政治下，台灣要持續在民主國家韌性供應鏈擔任重要角色。

    3大科園區與地方共生共榮

    吳誠文也呼籲，今年預算已送入立法院，新版財劃法若今年實施，難以修改只能統刪，「絕對是非常大的災難！」對全國科研人員非常不公平，強調台灣重要科研優勢不能喪失。

    國科會產學處長許增如則說，配合桃竹苗大矽谷、精密智慧新核心、大南方新矽谷等國家發展政策，三大科學園區將與地方共生共榮。

    發射4顆衛星掌握空污影響

    另，國科會也與環境部共同宣布，將推動科技治理空氣品質，環境部監資司長謝炳輝表示，雖近年空污下降，但需掌握中國等境外污染影響，將跨國、跨部會建構次世代空品監測網。

    國家太空中心主任吳宗信補充，未來擬發射四顆環境監測衛星，搭載多光譜儀器，監測溫室氣體、二氧化碳、細懸浮微粒等，監測垂直上空與境外污染源，初估需六十多億元，預算編列中，力拚三年後升空。

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