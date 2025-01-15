環境部發布白皮書初稿／SRF料源管理加嚴 排放標準比照焚化爐

環境部昨天表示，未來將加嚴SRF品質標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。（記者陳嘉怡攝）

2025/01/15 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕適燃廢棄物做成SRF（固體再生燃料）不僅可以發電，還能協助垃圾去化，不過，過去SRF的料源品質及空污排放管理不足衍生出許多爭議。為強化國內SRF管理，環境部昨發布「固體再生燃料白皮書初稿」及SRF管理辦法草案，加嚴SRF料源品質標準，戴奧辛、重金屬也將比照大型焚化爐，檢測頻率提高到一年四次。

提高業者進入產業門檻

環境部長彭啓明表示，過去因SRF管理較不健全，讓大眾以為SRF是燒垃圾，為加強SRF管理，去年完成全台六十六家SRF製造及使用廠總體檢，並進一步了解目前SRF產業現況與提出改善建議，擬定出白皮書初稿及「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，要求現有業者與有意投入的新進業者，都必須符合最新的管理規定，提高業者進入SRF產業的門檻。

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彭啓明表示，在SRF燃料製造方面，會取消氯汞含量最高的「第五級產品」，未來產品分級只會有四級，但考量業者現有合約仍有第五級，會給予一年緩衝期。在SRF使用廠的空污排放，未來將統一採最嚴格大型焚化爐標準，增加重金屬、戴奧辛的檢測頻率至一年四次，並要求業者加強污染防制設備，以及加裝即時影像監視器確保產品流向。

檢測頻率增至一年4次

環境部次長沈志修說明，盤點現有SRF製造與使用廠量能，去年作為SRF料源量約卅四・二萬公噸、SRF製造產量約廿七萬公噸、SRF實際使用量卅三萬公噸，意即目前量能已足夠供應給國內使用端；且在SRF品質規範部分，已嚴格限制不得進出口，不會有洋垃圾當作SRF料源的問題。

環境部表示，SRF管理辦法最快將於除夕前公告，公告後將給予業者一年緩衝進行改善；而SRF白皮書會再彙整各方意見後，預計今年四月底前發布正式版。

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