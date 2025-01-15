為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    環境部發布白皮書初稿／SRF料源管理加嚴 排放標準比照焚化爐

    環境部昨天表示，未來將加嚴SRF品質標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。（記者陳嘉怡攝）

    環境部昨天表示，未來將加嚴SRF品質標準，並比照大型焚化爐規定，將戴奧辛與重金屬的檢測頻率提高到一年四次。（記者陳嘉怡攝）

    2025/01/15 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕適燃廢棄物做成SRF（固體再生燃料）不僅可以發電，還能協助垃圾去化，不過，過去SRF的料源品質及空污排放管理不足衍生出許多爭議。為強化國內SRF管理，環境部昨發布「固體再生燃料白皮書初稿」及SRF管理辦法草案，加嚴SRF料源品質標準，戴奧辛、重金屬也將比照大型焚化爐，檢測頻率提高到一年四次。

    提高業者進入產業門檻

    環境部長彭啓明表示，過去因SRF管理較不健全，讓大眾以為SRF是燒垃圾，為加強SRF管理，去年完成全台六十六家SRF製造及使用廠總體檢，並進一步了解目前SRF產業現況與提出改善建議，擬定出白皮書初稿及「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，要求現有業者與有意投入的新進業者，都必須符合最新的管理規定，提高業者進入SRF產業的門檻。

    彭啓明表示，在SRF燃料製造方面，會取消氯汞含量最高的「第五級產品」，未來產品分級只會有四級，但考量業者現有合約仍有第五級，會給予一年緩衝期。在SRF使用廠的空污排放，未來將統一採最嚴格大型焚化爐標準，增加重金屬、戴奧辛的檢測頻率至一年四次，並要求業者加強污染防制設備，以及加裝即時影像監視器確保產品流向。

    檢測頻率增至一年4次

    環境部次長沈志修說明，盤點現有SRF製造與使用廠量能，去年作為SRF料源量約卅四・二萬公噸、SRF製造產量約廿七萬公噸、SRF實際使用量卅三萬公噸，意即目前量能已足夠供應給國內使用端；且在SRF品質規範部分，已嚴格限制不得進出口，不會有洋垃圾當作SRF料源的問題。

    環境部表示，SRF管理辦法最快將於除夕前公告，公告後將給予業者一年緩衝進行改善；而SRF白皮書會再彙整各方意見後，預計今年四月底前發布正式版。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播