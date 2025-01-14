遊「大佛」闖關 彰化實境解謎1/25登場

解謎地點在八卦山大佛風景區、扇型車庫（如圖），這兩處景點入選觀光署「台灣觀光100亮點」。（彰化縣府提供）

2025/01/14 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府繼去年「鹿港小鎮光影藝術節」推出《實境解謎遊戲》「行動密碼．鹿港」引發熱潮後，今年為延續話題再度推出「行動代號．大佛」解謎遊戲，結合二○二五彰化月影燈季推出，縣長王惠美邀請玩家們來彰化「燒腦」拿好禮，感受遊戲與彰化旅行的雙重魅力。

月影燈季玩遊戲 線上報名開始

這次解謎遊戲活動即日起開放線上報名，於春節連假首日（二十五日）正式登場。玩家將扮演偵探，根據小黃鷹提供的線索，穿梭八卦山大佛風景區及扇形車庫，解開失蹤謎團。

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遊戲關卡涵蓋八卦山大佛風景區內的五大景點，包括參佛道、九龍池、天空步道、自然生態園區與卦山村，還有一處隱藏彩蛋關卡就在山下的彰化市「扇形車庫」。

關卡在八卦山5景點、扇形車庫

縣府城市暨觀光發展處表示，這次解謎地點安排在八卦山大佛風景區、扇型車庫，這兩處景點為今年彰化縣入選交通部觀光署「台灣觀光100亮點」六處景點當中的兩處，藉此讓遊客玩一處景點，同時挑戰兩項活動。

解謎活動昨（十三日）已開放線上報名，民眾可直接從愛玩彰化LINE@主選單介面線上報名「行動代號．大佛」實境解謎遊戲，線上報名只開放五百組。

另外，一百組名額則在活動當天讓民眾現場報名參加，繳完一五○元報召費領取一盒解謎包，每盒解謎包供一至四人遊玩，成功完成通關的玩家，獲得彰化涼圓、飲品及專屬通關禮。

解謎地點在八卦山大佛風景區（如圖）、扇型車庫，這兩處景點入選觀光署「台灣觀光100亮點」。（彰化縣府提供）

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