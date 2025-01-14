《屏東》青洲灣開沙雕趴 吉祥神獸亮相

貔貅的眼睛及招財進寶字樣是利用全民運所留金沙上色而成。（記者陳彥廷攝）

2025/01/14 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）舉辦的「青洲灣派對」，主打沙雕藝術展，今年活動橫跨春節到元宵，昨天十座大型沙雕正式亮相，黑沙打底用金沙點睛，栩栩如生，令人驚豔。

鵬管處今年以「歡喜金蛇年、神獸來拜年」為題，強打Ｑ版神獸沙雕，發揮青洲灣「冬季最強沙雕場」特色，除以東隆宮黃金牌樓打造成歡迎門，還有主角生肖蛇，以及龍、麒麟、玄武、孔雀、鳳凰、年獸、三腳蟾蜍及貔貅等，各有吉祥喜氣含意。

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國內沙雕好手陳坤田指出，今年他邀請三位來自日本的頂尖沙雕師保板俊彥、松木由子和林真理與台灣沙雕團隊共同創作，由於日本現在許多地方都在下雪，他們一群人穿著短袖快意揮灑，既愜意又有成就感。

陳坤田表示，大鵬灣場地對沙雕師友善，交通、腹地等都是一時之選，最重要的當地沙子黏性高，可塑性和支撐性極佳，加上顏色較淺而不是深黑沙，比一般「浮雕」更容易達成「圓雕」（立體雕），沙雕師完全不用顧慮沙子結構，讓他們能夠為神獸的眼睛上色。

鵬管處指出，神獸玄武象徵守護、龍代表智慧、三腳蟾蜍意指財富，貔貅是平安之意，麒麟代表行動力與積極，把年獸轉化成進入大鵬灣就是帶來喜樂祥和之意。

青洲灣派對從一月十七日至二月十二日元宵節，十七日將舉辦沙灘運動賽事，二十五日連假首日邀請告五人樂團開唱，現場還有OH野市集等活動，歡迎民眾參觀。

大鵬灣青洲灣派對今年主打沙雕，作品栩栩如生。（鵬管處提供）

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