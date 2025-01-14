《屏東》身障者買年菜 復康巴士專車服務

屏東縣復康巴士從20日起接送身心障礙者到屏東市西市場購買年菜。（屏東縣府提供）

2025/01/14 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為讓身障者輕鬆採買年菜，屏東縣政府啟動「復康巴士年菜專車」服務，提供縣內身障朋友過年前夕到屏東各大特色市場及超市賣場採買年菜的交通接送，昨起至十七日開放預約，服務時間從二十日至二十七日止，來回僅收車資一百元，低收入戶免費。

即起至17日預約 來回車資百元

縣府社會處表示，過年是遊子返鄉，全家團圓的日子，年夜飯更是一年當中最具意義的團聚，每位遊子都有深植記憶屬於家裡、屬於媽媽的味道，身障家庭也不例外，因此規劃「復康巴士年菜專車」服務，希望讓身障者買年菜行無礙，家家戶戶都能過好年。

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伍奶奶知道孫女最喜歡吃魚，過年時都會帶著孫女上市場，看到一條大大的魚，會跟孫女說代表「年年有餘」；近幾年伍奶奶行動不便，已經好久沒有上菜市場。她說，有了復康巴士年菜專車服務，她就可以再去市場採買，期待今年圍爐更有年味。

20日分三區上路 低收入戶免費

屏東縣復康巴士年菜專車昨起至十七日開放預約訂車，服務時間從二十日至二十七日止，早市接送時間上午八時至十二時，黃昏市場接送時間下午二時至六時，各大超市賣場接送時間上午八時至下午六時。

屏北區復康巴士接送區域為屏東市黃昏市場、和生市場、建國市場、中央市場、北區市場、西市場，及東港鎮華僑市場。

屏中區復康巴士接送區域為屏東市黃昏市場、東港鎮華僑市場、潮州鎮農會果菜市場、潮州黃昏市場、內埔菜市場；屏南區復康巴士接送區域為恆春公有果菜市場；領有政府核發的身心障礙證明者預約使用，詳情洽社會處。

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