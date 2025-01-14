《屏東》屏東熱博1/25開幕 遊客可走進彩稻田

今年屏東熱博的彩稻田，結合伏流水、老鷹紅豆、水田豐收及金黃麥浪等意象。（屏東縣府提供）

2025/01/14 05:30

夜間也開放 展期至2/9 農業物產館重新開館

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年春節受到遊客歡迎的「屏東熱帶農業博覽會」，將於一月二十五日起開展，今年園區雖縮小規模、縮短展期，但內容更加精緻，不但夜間開放，遊客還可走進彩稻田，每日更限量推出熱博限定特色便當，休館多時的「屏東農業物產館」也將重新開館。

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策展主軸「非常未來」 分4大展區

屏東縣政府昨公布今年屏東熱博的特色與規劃，以「非常未來」為策展主軸，展期至二月九日止，僅除夕休園，每日開放時間上午十點半至晚間七點半，今年園區集中在屏東農業物產館週邊，面積從過去二十多公頃，縮小為七公頃，運用藝術設計的呈現方式，詮釋屏東導入創新科技與永續思維的農業新願景。

創意設計2.5公頃彩色稻米品種

縣府農業處長鄭永裕表示，今年有四大展區，「彩稻進化曲」面積二．五公頃，以彩色稻米品種與創意設計，將田野幻化成繽紛絢麗的大地畫布，讓遊客親身走入畫布般的彩稻田；「地景長廊」展區聚焦屏東自然生態，以北大武山作為設計靈感，將長廊構築與彩稻田連結在一起，讓人們同時感受田間風光與山的雄偉，宛如身在花果天堂一般。

「未來願景」展區展示太陽能光電板、循環養殖、智慧牧業、農用無人機等新農業視野的實際案例，帶領遊客看見農業與科技結合後的高效率與環保效益；「百花百果」展區匯集屏縣盛產的花卉與水果，從鳳梨、芒果到可可、咖啡，以多彩多姿的形式展出。

免費接駁車 每日限量特色便當

此外，休館多時的「屏東農業物產館」也將隨著熱博登場重新開館，規劃好食好事好物展，一、二樓將有屏東十大伴手禮、市集，以及休憩體驗、親子活動空間等，三樓為觀景平台。

鄭永裕表示，今年屏東熱帶農業博覽會每日推出限量特色便當，食材均為在地生產，有豬肉口味的「諸事順利」、雞肉口味的「吉祥圓滿」兩種，每個售價一百五十元。

今年熱博規劃八處停車區並提供免費接駁車，大眾運輸部分，外縣市遊客可搭台鐵至屏東火車站後，在屏東轉運站搭乘免費接駁車抵達園區。

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