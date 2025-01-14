北門潟湖賞黑腹燕鷗 估延續到春節

黑腹燕鷗重演在北門潟湖上空盤旋飛舞，配上夕陽的景致絕美。鳥況有很大機會延續到農曆春節年假。（鳥友黃三明提供）

2025/01/14 05:30

〔記者楊金城／北門報導〕北門潟湖的黑腹燕鷗還未飛離，本月初突然數量增加，最近重演在潟湖上空盤旋飛舞，配上夕陽的景致絕美（見圖，鳥友黃三明提供），黑腹燕鷗賞鳥季有望延續到農曆春節年假。

黑腹燕鷗每年約在十月中從東北亞陸續飛抵北門潟湖度冬，早年動輒四、五萬隻以上，蔚為生態奇觀，但十多年來，黑腹燕鷗生態轉變，不但數量銳減，來去時間也不一定，有時也會突然消失再現蹤，大多十二月、翌年一月就不見。

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本季黑腹燕鷗在去年十二月的數量還不多，過了元旦後明顯增加，鳥友黃三明與北門井仔腳當地文史工作者黃文博天天守候潟湖海堤拍攝鳥況，終於拍到黑腹燕鷗在北門潟湖頻頻上演「黃昏之舞」，在夕陽中，時而在潟湖上空、水面盤旋飛舞，讓鳥友和遊客驚喜。

黃三明說，上季黑腹燕鷗在去年一月數量激增，首次直到二月還在，今年黑腹燕鷗在本月也是鳥群增加，不知是否因天冷所致，現約有四千隻，夕陽下盤旋飛舞相當壯觀美麗，鳥況有可能跟去年一樣延長到農曆春節期間。

井仔腳鹽鄉民宿業者洪有志說，黑腹燕鷗傍晚飛返潟湖時當數量聚集到很多時，才會貼著水面、上空盤旋飛舞，目前估算應有萬隻，能否延續到春節要再觀察。

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