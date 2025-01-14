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    首頁　>　生活

    雙春濱海遊憩區 紅樹林「走春趣」

    2025/01/14 05:30

    〔記者楊金城／北門報導〕北門雙春濱海遊憩區南側「台版亞馬遜」的紅樹林木棧道，去年完成改建重新開放，加上北側「忘憂森林」紅樹林木棧道形成完整的紅樹林步道系統，成為走春景點，迎接農曆新年的觀光潮，九天年假中，除夕未提供住宿外，其他八天全部客滿。

    雙春濱海遊憩區由市府觀光旅遊局委外經營，以沙灘、紅樹林、星光帳篷、濱海露營區的特色變身為熱門景區。

    市府先在五年前完成雙春北側紅樹林木棧道更新，接著再分三年重建南側紅樹林木棧道，斥資超過四千萬改善，打通雙春園區紅樹林步道系統「任督二脈」。

    雙春園區有全台最大紅樹林保護區，觀旅局指出，北側木棧道深入紅樹林「迷宮」近觀濕地生態和「忘憂森林」景觀，有助推廣生態保育觀念。南側紅樹林保護區因水道交錯，有「台版亞馬遜」稱譽，也有觀景台俯瞰生態美景。

    雙春園區總經理黃冠力指出，南側「台版亞馬遜」紅樹林木棧道打通後可完整走一圈，遊客也可續走北側紅樹林，步道總長約二公里。

    雙春園區是過年走春熱門景點，星光帳篷被預訂客滿，露營區約五成；北門井仔腳鹽田的民宿則有六成住宿率。遊客可連結「台灣王爺總廟」北門南鯤鯓代天府走春祈福。

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